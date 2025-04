Protest tegen kappen van 60 eiken langs de Kouter in Merchtem: “We krijgen er veel klachten over”

Een goeie twintig jaar geleden werd in de Kouter tientallen eiken geplant. Intussen zijn deze bomen uitgegroeid tot mooie en gezonde exemplaren en bepalen ze al jaren het uitzicht van de Kouter. Toch wil de gemeente ze laten kappen. “We krijgen er veel klachten over”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Daarom zijn alle buren aangeschreven. Quasi 95 procent was voorstander om de bomen voor hun deur te kappen, mits er een andere boom in de plaats zou komen. We zouden dan de bomen langs de huizen kappen, die langs de velden staan, niet. Een tweetal mensen vroeg dat de boom aan hun huis zou blijven staan. Daar gaan we ook op in.”

Maar de bomenkap stuit op protest van Natuurpunt Merchtem. “Merchtem heeft maar zeven procent natuurgebied”, zegt voorzitter Alain De Cré. “Die bomen dragen volop bij aan de biodiversiteit, aan de bestrijding van de klimaatverandering en bevorderen daarbij de gezondheid van de bewoners. Ze zijn een meerwaarde voor iedereen. Onze vrees is dat, telkens wanneer er klachten zijn van enkele bewoners, er een reden wordt gevonden om gelijk waar bomen te kappen.”

Volgens Natuurpunt staan de bomen, met enkele uitzonderingen, ver genoeg van de huizen. “De eikels vallen niet direct op de daken, en de wortels van eiken groeien meestal recht naar beneden, waardoor de fietspaden niet worden omhoog geduwd. Wij roepen dan ook op om het behoud van deze bomen serieus te overwegen en te zoeken naar minder ingrijpende oplossingen”, besluit De Cré.