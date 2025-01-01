Basisschool De Bij Liedekerke
Scholen sluiten door doortocht storm Benjamin

Het onstuimige weer in onze regio leidt tot de sluiting van een aantal scholen. Zo laten het GO! Technische Atheneum Halle en basisschool De Bij in Liedekerke weten dat ze rond de middag de deuren sluiten. Storm Benjamin zou zich vooral vanmiddag laten voelen in onze regio, net op het moment dat veel kinderen naar huis gaan.

"Wegens het aanhoudende noodweer en de voorspellingen zal onze school vandaag uitzonderlijk sluiten om 12:55 uur. Wij vragen om de leerlingen tijdig op te halen of de nodige afspraken te maken voor een veilige thuiskomst," klinkt het bij het GO! Technisch Atheneum Halle. Het oudercontact dat vanavond geland staat, gaat digitaal door.

Basisschool De Bij in Liedekerke sluit ook rond deze tijd. De school maakt deel uit van een scholengroep in Aalst waar beslist werd alle vestigingen dicht te doen. Burgemeester Berdien Vandenabeele zegt dat er voor de andere directies geen verplichting is om de deuren te sluiten, omdat de situatie in Liedekerke minder ernstig is dan die in omliggende gemeenten, zoals Aalst en Ninove. Ze had daarover overleg met provinciegouverneur Jan Spooren. In onze provincie geldt Code Geel voor stormweer, in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen is dat Code Oranje.

Intussen kondigden nog scholen aan dat ze vanmiddag sluiten. Het gaat onder andere om de Sint-Antoniusschool en De Knipoog in Liedekerke en De Regenboog en 't Lessenaartje in Affligem.

