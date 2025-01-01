Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker ontvangt in Tokio 'Nobelprijs voor de Podiumkunsten'

Choreografe en danseres Anne Teresa De Keersmaeker heeft in Tokio de Praemium Imperiale ontvangen, de zogenaamde Nobelprijs voor de Kunsten. De Keersmaeker woont in Gaasbeek bij Lennik en richtte het dansgezelschap Rosas op in 1983. Wereldwijd gooit het gezelschap hoge ogen. De Keersmaeker krijgt de Praemium Imperiale omwille van haar levenslange artistieke bijdrage aan de podiumkunsten. Ze is de tweede Belg ooit de prijs krijgt.