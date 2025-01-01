Anne Teresa De Keermaeker krijgt de Praemium Imperiale
© Rosas via The Japan Art Association/The Sankei Shimbun

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker ontvangt in Tokio 'Nobelprijs voor de Podiumkunsten'

Choreografe en danseres Anne Teresa De Keersmaeker heeft in Tokio de Praemium Imperiale ontvangen, de zogenaamde Nobelprijs voor de Kunsten. De Keersmaeker woont in Gaasbeek bij Lennik en richtte het dansgezelschap Rosas op in 1983. Wereldwijd gooit het gezelschap hoge ogen. De Keersmaeker krijgt de Praemium Imperiale omwille van haar levenslange artistieke bijdrage aan de podiumkunsten. Ze is de tweede Belg ooit de prijs krijgt.

De Praemium Imperiale wordt elk jaar in vijf disciplines uitgereikt. Er is een medaille, oorkonde en een geldprijs van net geen 100.000 euro aan verbonden. De prijsuitreiking vond plaats in aanwezigheid van de Japanse Keizerlijke Hoogheid Prinses Hitachi.

Eerder gingen de choreografen Mikhail Baryshnikov (2017), Merce Cunningham (2005), Pina Bausch (1999), en Maurice Béjart (1993) haar voor in de discipline Podiumkunsten.

Huldiging Anne Teresa De Keersmaeker
© Rosas via The Japan Art Association/The Sankei Shimbun

Meest bekeken

Basisschool De Bij Liedekerke
Groen
Samenleving

Scholen sluiten door doortocht storm Benjamin

Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

woe 22 okt
Eva Demesmaeker, Jo Vander Meylen, Stijn Quaghebeur, Jan Desmeth
Samenleving

Burgemeesters willen fusie van politiezones Zennevallei en Dilbeek

Het Colomapark
Groen

Storm Benjamin in de regio: Colomapark en Provinciedomein Huizingen gesloten

Anne Teresa De Keermaeker krijgt de Praemium Imperiale
Cultuur

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker ontvangt in Tokio 'Nobelprijs voor de Podiumkunsten'

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Bas-reliëfs Kasteel van Gaasbeek maken kans op Erfgoed Challenge: “Kunstschatten die beter verdienen”

din 21 okt
Samenleving
Politiek

Lennik wil licht ’s nachts opnieuw laten branden: “Maar alleen op energiezuinige manier”

din 21 okt
Samenleving
Groen

Lennik haalt alle kledingcontainers weg: “Aanhoudende problemen met zwerfvuil”

din 14 okt
Programmamakers Kris Vander Gracht en Bart Craps tijdens de filmvertoning van 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'
Samenleving

Rode loper en Pajotse Oscars voor filmvertoning 'Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland'

don 9 okt
Samenleving

Lennik bouwt aan een warme troostcultuur: "Brievenbus naar de hemel"

woe 8 okt