Lennik wil licht ’s nachts opnieuw laten branden: “Maar alleen op energiezuinige manier”

De gemeente Lennik onderzoekt of het de openbare verlichting ‘s nachts opnieuw kan laten branden. “We begrijpen de bezorgdheden rond veiligheid en leefbaarheid, maar het kan alleen op een energiezuinige en financieel haalbare manier”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

In Lennik wordt de straatverlichting momenteel gedoofd van maandag- tot donderdagnacht, telkens van middernacht tot 5 uur. Het gaat om een maatregel die werd ingevoerd tijdens de energiecrisis twee jaar geleden, maar waar heel wat gemeenten in onze regio intussen op terugkomen. Ook het Lennikse gemeentebestuur wil bekijken hoe de verlichting opnieuw kan worden ingeschakeld, maar dan wel alleen op een energiezuinige manier.

“Vandaag is ongeveer 70% van de openbare verlichting in Lennik reeds vervangen door ledlampen, maar een deel daarvan behoort tot de eerste generatie, die nog niet interactief kan worden gedimd”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Daarnaast zijn nog niet alle armaturen omgevormd naar dimbare ledverlichting. Lennik maakt bovendien deel uit van een cluster waarbij de aansturing van de verlichting technisch gekoppeld is aan die van de omliggende gemeenten.”

Met andere woorden: Lennik kan op dit moment niet zelfstandig ’s nachts het licht opnieuw laten branden, hoewel het dat wel wil. De gemeente wil tegen het einde van dit jaar duidelijkheid scheppen. “We begrijpen de bezorgdheden rond veiligheid en leefbaarheid”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We willen de verlichting opnieuw laten branden tijdens de nacht, maar wel op een slimme manier die financieel haalbaar blijft op lange termijn. Er is overleg nodig, aangezien aanpassingen ook financiële gevolgen hebben, onder meer voor de sturing- en schakelkasten.”

