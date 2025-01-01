Bas-reliëfs Kasteel van Gaasbeek maken kans op Erfgoed Challenge: “Kunstschatten die beter verdienen”

De Erfgoed Challenge is een initiatief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat elk jaar enkele waardevolle erfgoedschatten selecteert die hulp verdienen. Daarbij kunnen mensen tot en met 1 februari volgend jaar stemmen op hun favoriet werk, waarna een commissie in februari de eindwinnaar kiest. Die kan dankzij de Nationale Loterij rekenen op 25.000 euro steun. Eén van de genomineerden zijn de vijftien albasten bas-reliëfs in het Kasteel van Gaasbeek.

“Dankzij de challenge hopen we de albasten te onderzoeken, restaureren en opnieuw in hun volle glorie te tonen. Het zijn stille getuigen van meer dan 600 jaar albastkunst en vakmanschap uit de Lage Landen én van de verzamelpassie van markiezin Marie Arconati Visconti, de laatste bewoonster van het kasteel”, klinkt het. “Vandaag zijn deze fragiele kunstwerken dringend aan restauratie toe, want de tijd laat zijn sporen na. Hoe langer we wachten, hoe meer van hun verfijnde details onherroepelijk verloren gaan.”

Onder de meest bijzondere stukken bevindt zich het huwelijksportret van keizer Karel V en Isabella van Portugal, gemaakt door Jan Mone in 1526. Stemmen op de bas-reliëfs kan nog tot en met 1 februari volgend jaar. “Dit unieke erfgoed verdient het om bewaard en bewonderd te worden, nu en in de toekomst.”