Het Kunstkabinet in het Kasteel van Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek en FeliX Art&Eco Museum krijgen plaats in nieuw Vlaams museumbeleid

Vlaanderen hertekent zijn museumbeleid. De Vlaamse musea worden gegroepeerd in drie grote clusters, en daarin krijgen ook het Kasteel van Gaasbeek en het FeliX Art&Eco Museum in Drogenbos een plaats. Het Kasteel van Gaasbeek wordt toegevoegd aan de cluster ‘schone kunsten’, FeliX Art&Eco wordt ondergebracht bij ‘moderne kunst en Belgische meesters’.

Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez (Vooruit) hertekent het museumbeleid in Vlaanderen. De musea worden ondergebracht in drie clusters, waarbij een groot museum als motor moet dienen voor enkele kleinere musea. Zo wordt het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten KMSKA in Antwerpen het baken van de schone kunsten in Vlaanderen. Het museum neemt onder meer het Kasteel van Gaasbeek onder z’n vleugels. Het FeliX Art&Eco Museum in Drogenbos wordt dan weer ondergebracht in de cluster ‘moderne kunst en Vlaamse meesters van 1850 tot nu’, met het Mu.ZEE in Oostende als motor.

De veranderingen moeten de musea in Vlaanderen beter laten samenwerken. “Er zit nog veel groeipotentieel in onze beeldende kunsten en eigen musea”, zegt Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez aan VRT NWS. “We hebben grote troeven, maar het landschap is versnipperd. We gaan voor meer inhoud, meer ambitie, meer samenwerking tussen musea, en een betere en logischere spreiding van de kunstcollectie over heel Vlaanderen.”

De vernieuwde werking van de Vlaamse musea wordt voor een deel gefinancierd met het geld dat voorzien was voor de nieuwbouw van M HKA, het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Dat wordt in de toekomst een kunstencentrum, maar ziet zijn museale collectie verhuizen naar het S.M.A.K. in Gent.

