Lennik bouwt aan een warme troostcultuur: "Brievenbus naar de hemel"

Lennik werkt samen met Reveil aan een troosttraject. Het doel van het traject is om een troostcultuur te ontwikkelen waarbij rouw, verlies en gemis bespreekbaar worden. "Rouw raakt iedereen", klinkt het bij de gemeente Lennik. "Toch blijkt het voor velen moeilijk om troost te vinden of aan te bieden."

Vanuit die vaststelling gingen inwoners, verenigingen en organisaties tijdens brainstormmomenten aan de slag. Hun ideeën werden omgezet in concrete acties die deze herfst samenkomen in een reeks toegankelijke en verbindende activiteiten. Zo vindt er een troostmoment voor jongeren plaats in het OverKophuis op 8 oktober, komt er een troostrijke avond in het Kasteel van Gaasbeek en is er het bekende Reveilmoment op Allerzielen.

Uit de burgerparticipatie is meer gegroeid dan evenementen alleen. "Zo is er een 'brievenbus naar de hemel' op alle begraafplaatsen, komen er trooststoelen op de begraafplaatsen en is er een vernieuwde troostplek langs de Lange Tramweg", klinkt het. “We willen rouw bespreekbaar maken, mensen verbinden en ruimte geven aan verdriet — in alle vormen. Want troost begint bij erkenning.”