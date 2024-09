Storm van begin juli blijkt doodsteek te zijn voor aantal iconische bomen

De storm van begin juli hield lelijk huis in Zemst. De groendienst ging onmiddellijk aan de slag om straten, fietspaden, pleinen en voetwegen vrij te maken van omgevallen bomen en beschadigde takken. Een aantal bomen blijken zwaar beschadigd te zijn, zoals de historische linde naast d’ Oude School. Eén van de hoofdtakken scheurde zwaar af. Een erkende boomverzorger stelde vast dat de boom niet zal herstellen. Door diepe scheuren in de stam zal regenwater binnendringen, wat rotting van binnenuit veroorzaakt. Gezien de nabijheid van het gebouw en de publieke omgeving besloot de gemeente Zemst daarom om de boom dit najaar te vellen. In de plaats wordt een nieuwe linde aangeplant. Zemst wil zo de historische plek eren.

Op de Rubenslaan is een Canadapopulier onherstelbaar beschadigd door de storm. Ook die wordt vervangen door een nieuwe aanplant. Aan de scoutslokalen in Elewijt staat een acacia die niet door de storm getroffen is, maar die te gevaarlijk is geworden door het sterk overhellen richting het scoutsterrein. Uit voorzorg wordt ook die boom geveld en vervangen.