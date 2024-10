Jongeren ruimen zwerfvuil in en rond Molenbeek in Sint-Genesius-Rode

“We zetten ons in voor een schone omgeving. Ook langs de waterlopen die zich een weg banen doorheen onze gemeente,” klinkt het bij schepen van Openbare Werken in Rode Miguel Delacroix. “Daarom verlenen we, samen met de provincie, onze steun aan deze actie van vzw River Cleanup en willen we zo onze jongeren en inwoners sensibiliseren over het belang van waterlopen in goede conditie.

De provincie is bevoegd voor de waterlopen. “Als waterbeheerder zorgen we jaarlijks voor een oppervlakkige ruiming van ruim 1.400 km waterlopen, waaronder de Molenbeek hier in Sint-Genesius-Rode. Tijdens dit onderhoud verwijderen onze aannemers takken, obstakels, grove plantenresten en zwerfvuil”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen. “Zo willen we de normale waterafvoer garanderen zodat bij hevige regenval de Molenbeek niet voor overlast zorgt.”

Naast het onderhoud van de waterlopen in Sint-Genesius-Rode werkten de gemeente en de provincie ook al samen voor het bestrijden van erosie, komt er een hemelwaterplan en wordt de Geevaertvijver heringericht.