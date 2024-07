Alsembergsesteenweg afgesloten omdat boom dreigt om te vallen: “Gevaarlijke situatie”

De drukke Alsembergsesteenweg is afgesloten ter hoogte van de Henri Torleylaan en de parking van restaurant Boelekewis. “Het gaat om een extreem gevaarlijke situatie”, zegt een boomverzorger ter plaatse. “Het gaat om een boom die gespleten is daar waar twee grote takken samenkomen. Bij de minste windstoot dreigen die op de weg en een vlakbij gelegen huis te vallen."

De brandweer is ter plaatse om zaagwerken uit te voeren. "We hebben eerst zoveel mogelijk gewicht uit de kruin proberen te halen. Een gespecialiseerde firma is in bijstand gekomen om de boom te vellen. De werkzaamheden kunnen nog zeker twee uur duren. Vermijd best de omgeving", besluit de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.