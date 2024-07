Asiat Park in Vilvoorde deels onthard: “Van betonnen jungle naar groen park”

Na jarenlang minutieus onderhoud, kreeg de natuur met het vertrek van de militairen de kans om door te breken op de Asiatsite. Het leidde tot een groene woestenij en blinde vlek langs de Zenne. Die vergroening wordt dankzij een grootschalig onthardingsproject verder gestimuleerd. De eerste fase is nu klaar. “Daardoor is het park geherstructureerd en de ontwikkelde natuur versterkt”, zegt schepen Barbara de Bakker. “De ontharding moet zachte mobiliteit aanmoedigen en de site in zijn geheel opwaarderen tot een dynamisch natuurrijk stedelijk park. Asiat Park moet een levendige plek worden met tal van activiteiten, projecten en evenementen.”

De voorbije maanden namen ontwerpbureaus de voorkant van het park, de reeds beboste kern en de zone aan de Willem Elsschotstraat onder handen. Grote delen van het wegdek zijn verwijderd en vervangen door bomen, struiken en planten. “Op de Asiatsite hadden we al enkele jaren beton op overschot. Om de transformatie naar een volwaardig park te kunnen maken, was het van groot belang dat we die uitdaging dan ook recht in de ogen keken. Tegelijk moesten we die ambitie verenigen met de noden van de organisaties en ondernemers in het park, alsook de bereikbaarheid voor de brandweer”, zegt architect Mattias Staelens, die het project overzag.

De werken in het Asiat Park zijn nog niet rond. In het najaar zal ook het stuk aan de Zenne worden aangepakt, met nog meer ontharding en het inrichten van twee bufferplekken voor de opvang van regenwater.