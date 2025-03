Bedrijf plant duizend bomen in Medialaan: "betrokkenheid reissector met klimaat versterken"

De stad Vilvoorde is een bos rijker. FCM Travel België, één van de grootste zakelijke reisorganisaties in ons land, plantte er naar aanleiding van z’n 20ste verjaardag zo’n 1.000 bomen aan. Medewerkers van het bedrijf staken samen met Forest Forward, pionier in bedrijfsbossen, de handen uit de mouwen aan de Medialaan, vlakbij de afrit Vilvoorde op de Ring rond Brussel. Het bos moet op termijn een belangrijke schakel vormen binnen de Basiliekroute, een prestigieus natuurproject van de stad Vilvoorde.