Blauwalg in Leeuwse wachtbekkens: “Vermijd contact met water”

Vandaag werden stalen genomen van het water van enkele wachtbekkens in Sint-Pieters-Leeuw. “Daaruit blijkt dat er blauwalg aanwezig is in de wachtbekkens langs de Slesbroekstraat en de Hoogstraat aanwezig is”, klinkt het bij de gemeente. “We willen iedereen verzoeken om contact met het water te vermijden. Laat ook je honden niet in de wachtbekkens zwemmen want ook zij kunnen ziek worden wanneer ze in contact komen met blauwalg.”

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. “Ze komen vooral ’s zomers voor in stilstaand of traag stromend water. Niet alle blauwalgen zijn toxisch, maar het overgrote deel is dat wel”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. “Via de mond, via de huid en bij inademing kunnen er gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.”

De giftige deeltjes kunnen ook via de luchtwegen opgenomen worden. Daarom wordt aan lopers of wandelaars afgeraden om in de buurt van de wachtbekkens te komen. Als de huid in contact komt blauwalgen, is het aangeraden om goed te douchen of de huid goed af te spoelen.