Brouns keurt natuurbeheerplan goed voor Zuunvallei in Sint-Pieters-Leeuw: “Landbouw en natuur versterken hier elkaar”

Rond de kern wordt een perimeter van ongeveer 170 hectare afgebakend waarbinnen verdere initiatieven kunnen worden genomen om het natuurreservaat stap voor stap uit te bouwen.

"Met deze goedkeuring zetten we een belangrijke stap in de bescherming en ontwikkeling van de Zuunvallei als waardevol natuurgebied," zegt minister Jo Brouns. "Vlaanderen heeft nood aan robuuste natuurreservaten waar biodiversiteit alle kansen krijgt en waar landbouw en natuur elkaar versterken."

Het natuurbeheerplan werd in 2023 ingediend door Natuurpunt. Op basis van een zorgvuldige beoordeling heeft de Vlaamse overheid het plan gedeeltelijk goedgekeurd. Een deel van de aanvraag, gelegen in agrarisch gebied, werd niet opgenomen in de erkenning om het evenwicht tussen natuur en landbouw te bewaren.

Ook Sint-Pieters-Leeuw tevreden

Ook lokaal klinkt tevredenheid over de stap. Schepen van Omgeving Jeroen Tiebout: “Door de positieve samenwerking tussen Natuurpunt, het gemeentebestuur en de lokale landbouwers is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de Zuunvallei tot natuurreservaat. Met de zegen van de landbouw- en natuurorganisaties gaan we nu verder aan de slag om hier een prachtig stuk natuur van te maken in onze mooie gemeente.”