Code geel voor brandgevaar in bossen en parken: “Geen acuut gevaar, maar waakzaamheid geboden”

De stijgende temperaturen, dalende luchtvochtigheid en verwachte wind leiden tot een verhoogd risico op branden in bossen en parken. Van acuut brandgevaar is nog geen sprake, maar er is wel waakzaamheid geboden. Daarom schaalt het Agentschap Natuur en Bos op naar code geel. “De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden en maak geen vuur. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte”, klinkt het bij Natuur en Bos.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos, kan je steeds de actuele code van een provincie raadplegen en vindt je aanvullende informatie over de verschillende risicocodes.