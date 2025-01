Den Diepen Boomgaard start voorbereiding nieuw zelfoogstseizoen

Zelfoogst is een concept waarbij de boer instaat voor de teelt en verzorging van de gewassen, terwijl deelnemers zelf hun groenten, kruiden en andere lekkernijen oogsten. Bij Den Diepen Boomgaard hebben deelnemers toegang tot een speciaal veld vol verse, biologische groenten. Zelfoogst biedt verse, biologische groenten rechtstreeks van het veld op je bord, met een rijkere smaak en langere versheid dan supermarktproducten. Je eet seizoensgebonden en duurzaam, wat transport en verpakkingsafval minimaliseert.

Den Diepen Boomgaard werkt volgens biologische principes, met respect voor de natuur. Je leert bij over waar voedsel vandaan komt en wat voedselverspilling helpt voorkomen. Bovendien is het een sociaal gebeuren waar je buurtgenoten én de boer ontmoet, terwijl je geniet van de natuur. Als sociale onderneming creëren we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deel te nemen aan het zelfoogstprogramma, steun je niet alleen de lokale landbouw, maar ook de sociale economie. De boerderij biedt een breed scala aan groenten, zoals sla, tomaten en seizoensgebonden lekkernijen. De deelnemers oogsten niet alleen, maar worden ook betrokken bij een duurzamer voedselsysteem.

Den Diepen Boomgaard organiseert de volgende weken infomomenten.

o Zaterdag 25 januari van 10u tot 12u

o Woensdag 19 februari van 15u tot 17u

o Donderdag 13 maart van 19u30 tot 21u30