Driekwart bedreigde inheemse planten in zadenbank Plantentuin Meise: “Belangrijke mijlpaal”

Vandaag heeft Plantentuin Meise een belangrijke mijlpaal behaald voor ons land wat betreft doelstelling 8 van de Global Strategy for Plant Conservation, een wereldwijde strategie voor het behoud van planten. Sinds het einde van de jaren ’80 beschikt Plantentuin Meise als één van de eerste botanische tuinen in Europa over een zadenbank voor het behoud van de nationale bedreigde flora. De plantentuin bewaart deze voor lange termijn in de zadenbank bij -20°C. “De geklimatiseerde kamers zorgen ervoor dat de zaden van de meeste van onze plantensoorten meer dan een eeuw lang levensvatbaar blijven. Na drie decennia oogsten, bewaarden we 44 procent van de met uitsterven bedreigde Belgische flora in de zadenbank”, zegt plantdeskundige Sandrine Godefroid.

Maar door de recente vruchtbare samenwerking met Natuurpunt zorgde eind 2024 voor een aanzienlijk verhoogde zadenoogst die 75% van de soorten op de Rode Lijst van Vlaanderen dekt. “Dit is een uitzonderlijk resultaat dat, voor zover wij weten, door geen enkele nationale zadenbank van de Europese Unie is bereikt”, zegt Godefroid. “Het opmerkelijke resultaat illustreert het engagement van Plantentuin Meise voor het behoud van de biodiversiteit en markeert een belangrijke stap in de richting van het duurzaam behoud van de bedreigde flora in België.”

Wereldwijd staan 2000 botanische tuinen samen in voor deze taak. “Plantentuin Meise maakt met zijn internationaal vermaarde verzamelingen naam en faam in binnen- en buitenland”, zegt minister-president Matthias Diependaele. “Deze mijlpaal benadrukt nogmaals de vooruitgang die Vlaanderen samen met onderzoeksinstellingen boekt op vlak van expertise en innovatie in de ecologie.”