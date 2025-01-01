Droogtecommissie kondigt code oranje af: “Bijkomende maatregelen noodzakelijk”

Door het aanhoudende neerslagtekort staan de waterpeilen in de waterlopen ongewoon laag voor de tijd van het jaar. “Hoewel de voorspelde neerslag op sommige plaatsen tijdelijk voor een lichte stijging kan zorgen, is er geen structureel herstel van de afvoeren te verwachten”, klinkt het bij de Vlaamse Droogtecommissie. “Gezien de huidige toestand en de noodzaak tot bijkomende maatregelen, is het beheerniveau voor droogte opgeschaald naar code oranje.”

Door de opschaling komen er bijkomende maatregelen. Zo is het op bijna alle onbevaarbare waterlopen nog verboden om water op te pompen om bijvoorbeeld akkers te besproeien en ook op de bevaarbare waterwegen komen bijkomende waterbesparende maatregelen. “Het gaat om gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water, een aangepast stuwbeheer en captatie- of recreatiebeperkingen omwille van blauwalgen”, klinkt het.

Er zijn momenteel nog geen specifieke maatregelen op het vlak van de waterbevoorrading in de Vlaamse huiskamers. “Maar omwille van de opschaling naar code oranje is er een verhoogde waakzaamheid in alle bevoorradingsgebieden. De waterbedrijven en de Vlaamse Milieumaatschappij raden burgers dan ook aan om spaarzaam om te gaan met water”, aldus de Vlaamse Droogtecommissie.