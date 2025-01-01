Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem: “Mooi, maar ook een boost voor de biodiversiteit”

Wie af en toe langs de Pajotse velden wandelt of rijdt, heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt: volledige akkers vol granen en kleurrijke bloemen. Het is een nieuwe, groene trend onder landbouwers. Door de braakliggende grond na de oogst in te zaaien met een faunamengsel, willen ze de biodiversiteit een boost geven én de bodem laten rusten.

Landbouwer Axel Devoghel in Pajottegem is fan van het faunamengsel dat hij voor het tweede jaar op rij heeft gezaaid. Resultaat: een bonte akker en veel complimenten. “Er zitten bijvoorbeeld zonnebloemen in, granen en gele mosterd. Er zijn gewassen die vroeger bloeien. Die verwelken en dan gaat de volgende in bloei”, zegt Axel.

Mensen nemen zelfs selfies bij de mooie akkers en posten die op sociale media. Da’s een leuke bonus, maar 't draait vooral om de kleinere bezoekers. “Als die planten in bloei staan en je passeert hier op een avond, gonst het van de bedrijvigheid. Bijtjes, vlinders, het zit helemaal vol. Dat moeten we toch wel in ere houden, zodanig dat de balans goed blijft tussen natuur en landbouw”, legt Axel uit.

“Zo'n faunamengsel blijft staan tot de lente van volgend jaar. Deze winter vertoeft er vooral klein wild. Ik denk aan fazanten, reeën, maar ook akkervogels die hier voedsel vinden”, vult Bart Merckaert van Agentschap Landbouw en Zeevisserij aan.

Europa en de Vlaamse overheid steunen het initiatief met subsidies, maximaal 1.500 euro per hectare. Da's omdat de mengsels de landbouwer niets opbrengen. In totaal doen 34 boeren uit Pajottegem mee. Goed voor bijna 112 hectare, de grootste oppervlakte in onze regio en de derde grootste van alle Vlaamse gemeenten.

“Op een hellend perceel het mengsel ook de stortvloeden van water tegen. Een derde voordeel vind ik de humus die achterblijft. Volgend jaar, als het mengsel uitgebloed is en het heeft de winter doorstaan, is het afgestorven en brengen we het terug in de grond. Dat is versteviging voor de grond”, aldus Devoghel.

