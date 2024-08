Een gratis boom laten planten in je voortuin, in de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek) kan dat binnenkort. De heraanleg van de straat laat niet genoeg ruimte toe voor groen en daarom biedt de gemeente deze creatieve oplossing aan. De Brusselstraat is een drukke verbindingsweg en om de algemene veiligheid te garanderen, is er veel plaats nodig.