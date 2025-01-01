Geslaagde hopoogst bij Brouwerij Palm in Steenhuffel

Geslaagde hopoogst bij Brouwerij Palm in Steenhuffel: “Mooie hopbellen”

Vandaag is gestart met het oogsten van de hop van Brouwerij Palm in Steenhuffel. Ondanks het droge zomerseizoen zijn de hopbellen goed ontwikkeld. Brouwerij Palm sloot in 2024 een samenwerkingsovereenkomst met vzw De Orde van de Groene Bel en verzekerde zo de continuïteit van de hopcultuur in Steenhuffel.

De vzw De Orde van de Groene Bel staat in voor de teelt en de oogst van de hop van de hopplantage van Brouwerij Palm die de geoogste hop gebruikt voor het brouwen van Palm en Estaminet. Vandaag en morgen worden de ranken, die tot 7 meter hoog reiken zijn, 'acrobatisch' boven en onder afgesneden en zo snel als mogelijk naar de plukmachine in Meldert gebracht. De plukmachine ontdoet de hopbellen van de ranken waarna ze op 60°C een 5-tal uur gedroogd worden. Daarna volgt de laatste stap om de hop ‘brouwklaar’ te maken. Geert Clarebout, zelf hopkweker in de Poperingse regio, verwerkt de hopbellen tot hoppellets. Ondanks het droge zomerseizoen zijn de hopbellen mooi ontwikkeld en rijk aan een lupuline-aroma.

De hopplantage van Brouwerij Palm

Tot de jaren ’80 was Vlaams-Brabant dé hopschuur van Europa. De destijds geteelde variëteit “Groen Bel” werd op de wereldtentoonstelling in Parijs zelfs uitgeroepen tot de beste ter wereld. Maar de teelt van hop verdween nagenoeg, door een verhoogde interesse telt de provincie terug een tiental percelen hop. “Omdat vrijwel alle hopvelden de voorbije decennia werden gerooid, legde Brouwerij Palm in 2011 een eigen hopveld van circa 45 are aan. De brouwerij wilde een bijdrage leveren aan de heropleving van de hopcultuur in de regio. De eigen gekweekte hop maakt sindsdien deel uit van de geselecteerde hopsoorten die we tijdens het brouwen gebruiken”, zegt Peter Buelens, PR & Communicatie manager van Brouwerij Palm.

Voor de eigen gekweekte hop viel de keuze van Brouwerij Palm op Hallertau Mittelfrüh. “Dat is een zeer populaire variëteit met een fijn hoppig en licht groen aroma. Door zijn ziektegevoeligheid is de variëteit lange tijd in de vergetelheid geraakt maar de techniek van virusvrije planten maakt dat deze variëteit aan een echte comeback is begonnen”, aldus nog Buelens.

