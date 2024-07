Grote Weide in Halle krijgt natuurlijk overstromingsgebied: “Groen ook toegankelijk maken”

De Grote Weide is een mooi natuurgebied net buiten het stadscentrum. Samen met de provincie Vlaams-Brabant richt Halle dit gebied in als overstromingsgebied. “Regenwater dat valt in de buurt van de Victor Baetensstraat zal hier worden opgevangen, waardoor het risico op wateroverlast daalt”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé. “Om alles mogelijk te maken koopt de stad ook grond aan in het gebied. De stad wil in 2025 de werken laten uitvoeren en houdt daarbij rekening met het broedseizoen van de vogels die er leven. In totaal zal de aanleg 570.000 euro kosten.”

Voor een groot deel van dat bedrag rekent de stad Halle op subsidies van het Agentschap Natuur en Bos. De plek wordt ook toegankelijk gemaakt voor de Hallenaar. Zo komt er een vogelkijkhut en een picknickzone. “Verder gaat de Groebengracht meanderen en komen er verschillende poelen”, vult schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke aan. “Aan de Ziekenhuislaan komt een ingang met fietsenstalling, een houten terras met zicht op de vallei en infopanelen. Leerkrachten kunnen hier met hun klas uitleg geven over de natuur.”

Ook aan de patiënten van het nabijgelegen ziekenhuis wordt gedacht. “Er komt een dijk die het ziekenhuis en de huizen beschermd tegen water. Op die dijk zal je kunnen wandelen, die wordt bovendien ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zo kunnen ook patiënten genieten van de mooie natuur in de Grote Weide”, besluit Vandenbroecke.