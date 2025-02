Hier komt je pmd-afval terecht: "Wij zijn de eerste stap zijn om te recycleren"

83.000 ton pmd-afval passeert bij PreZero Recycle in Evergem. Ook het afval uit onze regio komt er terecht. Veertien procent van wat ze bij PreZero verwerken, hoort niet thuis in de blauwe vuilniszak. "Materialen die wij nog vaak terugvinden zijn batterijen, elektrische componenten en enorm veel papier en karton. Dat zijn allemaal zaken die niet in de blauwe zak thuishoren", zegt Kevin Braems van PreZero Recycling.

Bij PreZero sorteren ze eerst het afval op grootte. "Daarna gaan we eerst de folies uit het materiaal halen, dan door middel van magneten metaal uit het materiaal halen", zegt Braems. "Dan gaan we met optische scheiders drankkarton, aluminium en harde plastics sorteren. Het proces herleidt de inhoud van een pmd-zak tot 16 verschillende fracties en is volledig automatisch."

"Eens de gesorteerde balen uit het centrum komen, die 16 verschillende fracties, halen recycleurs de balen op", zegt Valerie Bruyninckx van Fost Plus. Dat is de vereniging van bedrijven die verpakte producten verkopen, zoals Colruyt, en de recyclage van huishoudelijk afval in goede banen leidt. "Met die recycleurs heeft Fost Plus contracten afgesloten zodat wij ook weten wat naar waar gaat. Het grootste deel blijft in België, 78% van de huishoudelijke verpakkingsmaterialen wordt in ons land gerecycleerd, de rest gaat naar onze buurlanden."

"Eens je je zak buiten hebt gezet, verdwijnt die niet. Achteraf volgt een heel proces waarvan wij de eerste stap zijn om te kunnen recycleren en beter zorg kunnen dragen voor een beter milieu", besluit Bruyninckx.

Na het lezen van dit artikel vraag je je misschien af wat in de blauwe zak thuishoort. Meer informatie vind je op de website van Fost Plus.