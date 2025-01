Infoborden aan Ternatse weides: "Eenvoudige maar cruciale maatregel"

Zie je een weidedier in nood, dan kan je binnenkort gemakkelijk de eigenaar opbellen. Dat is het doel van de weideplaatjes die de gemeente Ternat uitdeelt.

“Een ontsnapt dier of een noodgeval is sneller opgelost wanneer de eigenaar direct bereikbaar is. Het weideplaatje is dus een eenvoudige maar cruciale maatregel,” laat Anna Parys, schepen voor dierenwelzijn weten.

De verplichting van een infobord aan je weide is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 en het Vlaams Dierenwelzijnsbesluit van 2019. De belangrijkste punten hieruit zijn dat elk bord duidelijk en leesbaar moet zijn en het bord goed zichtbaar moet hangen.

Om het voor eigenaars van weidedieren makkelijker te maken aan deze verplichting te voldoen, biedt de gemeente Ternat gratis weideplaatjes aan. Eigenaars kunnen deze eenvoudig aanvragen via deze link. Na het doorgeven van de gegevens wordt het bordje binnen twee weken gratis aan huis geleverd.