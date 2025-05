Natuurinrichtingsgebied Hernedries is klaar: speelnatuur voor groot en klein

Het woord ‘dries’ is een toponiem dat zijn oorsprong vindt in de 13de eeuw. Het verwijst naar een braakliggend (gemeenschappelijk) weiland, vaak in driehoekige vorm met een poel waar het vee kan drinken. Ook Herne ontstond aan een dries. 'Hernedries' wijst vandaag op enkele percelen overstromingsgebied, grenzend aan de Rendries, de Stationsstraat en de Mark (waterloop 1e categorie), dichtbij het dorpscentrum van Herne. Het gebied is eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Water uit de Mark zal via de kleine poel (zuidelijke zijde) door een beekje richting grote poel (noordelijke zijde) stromen en uiteindelijk opnieuw in de Mark terecht komen. Met behulp van bewoners uit de buurt werden intussen 480 stuks (streekeigen) bosplantsoen aangeplant. De vzw ‘(H)echt Herne’ zorgt voor picknickbanken en zal nog kubusschijven plaatsen op verschillende plaatsen rond het vlonderpad, waar bezoekers doorheen kunnen wandelen. Langs het vlonderpad zijn houten speeltuigen voorzien zoals een touwenparcours, een boomstammenpad, een klauterrek en een boomstammenmikado.

Bijdrage aan groenblauwpeil en Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het natuurinrichtingsproject Hernedries moet een belangrijke bijdrage leveren aan het groenblauwpeil van Herne en de doelstellingen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0), waarop de gemeente intekende. Het project kostte bijna 190.000 euro en werd voor 80% gefinancierd met subsidies via het Agentschap voor Natuur en Bos.