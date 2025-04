Neigembos, alternatief voor Hallerbos: "Te veel volk"

Regelmatig stopt een wandelaar om een foto te nemen van het mooie bloementapijt in Neigembos. Wie op de grens van Gooik met Ninove dezer dagen om zich heen kijkt, waant zich in een paars sprookjesbos. De hyacinten staan in bloei, en dat brengt heel wat wandelaars op de been.

Onder ander Jean Pierre Hollevoet, die uit Brussel komt, ontdekte het Neigembos. "Je komt naar de natuur waar ze is, en dit is een mooi stukje natuur, dat deel uitmaakte van een veel groter bos eeuwen geleden: het grote Kolenwoud", zegt Jean Pierre. "Dit is er een overblijfsel van, en de natuur staat hier vandaag op z'n best."

Ook Alois Spiesens komt helemaal vanuit Antwerpen om van de hyacinten te genieten, maar zonder de drukte van het Hallerbos. "Wij wandelen graag in de natuur en normaal zouden we naar het Hallerbos gaan, maar door de grote opstopping en te veel aan volk hebben ze ons aangeboden om ergens te gaan zoeken en dan hebben we dit hier gevonden", zegt Alois.

Neigembos ontvangt meer en meer wandelaars. Natuurpunt moedigt hyacintenliefhebbers aan om alternatieven voor het Hallerbos te zoeken. "Ze moeten vooral genieten van de bloemenpracht, de hyacinten die hier in bloei komen, maar om dat te kunnen doen is het heel belangrijk dat de mensen op de paden blijven", zegt Frank Van Swalm van Agentschap Natuur en Bos. "Honden zeker aan de leiband houden en genieten vanop afstand."

Wie de hyacinten in volle glorie wil zien, heeft wel nog enkele weken de tijd. Al raad het Agentschap Natuur en Bos het af om met de auto naar het bos te komen. Net als in het Hallerbos geldt: "Probeer met de fiets naar het bos te komen, dan heb je zeker parkeerplaats en kan je sneller van het bos genieten."