Peddelroute op de Zenne lokte al meer dan 1.000 sportievelingen: "Nu nog meer in de kijker zetten"

‘Zennevallei Hergist is een project van de stad Halle, en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Zij slaan daarvoor de handen in elkaar met de Vlaamse overheid. De partners willen onder meer de Zenne zelf veel beter uitspelen. Lange tijd was de Zenne een ondergewaardeerde, vervuilde en onbekende rivier, maar ondertussen is de waterkwaliteit fors verbeterd. Daarom werd vorig jaar een peddelroute gelanceerd op een traject van 6,3 kilometer tussen Lot en Drogenbos. Die gaat langs de Zennebeemden over Sint-Pieters-Leeuw tot de Catala-site in Drogenbos. Sportievelingen kunnen zo van begin juli tot eind september het water op. Daarbij monitort Peddelsport Vlaanderen het aantal peddelaars, zodat er geen risico is op enige beschadiging van de prachtige natuur.

De partners van ‘Zennevallei Hergist’ gaan de afvaart nu nog meer in de kijker zetten. Het nabijgelegen Catala-bos wordt toegankelijker gemaakt voor wandelaars en aan de startplaats in Lot komt er een Zenneterras. De vertreksteiger – die tot nu toe een tijdelijke constructie was – krijgt een structurele inbedding, wat het gebruiksgemak nog verder zal verhogen.

Op 28 september organiseert Peddelsport Vlaanderen de ‘Paddle Cleanup’ om de Zenne proper te houden.