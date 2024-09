Personeel van bedrijven maakt straten van industriezone Gosset schoon: “Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid”

De actie is een initiatief van de vzw Parkmanagement Dilbeek. “We vinden het belangrijk om zo'n evenementen te organiseren omdat bedrijven niet enkel een economisch belang hebben, maar ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op die manier kunnen ze hun steentje bijdragen”, zegt Penelope Kallergis, bedrijvenparkmanager bij Quares.

Gemeente Dilbeek steunt de actie

De gemeente Dillbeek ondersteunt het project graag want uit een burgerbevraging blijkt dat netheid een groot aandachtspunt is. Om Dilbeek netjes te houden geven ze een extra duwtje in de rug via de app WePlog, een programma dat bijhoudt waar je wandelt en tegelijk zwerfvuil opruimt.

“Tijdens zwerfvuilacties kunnen mensen geschenkbonnen van Dilbeek winnen die ze kunnen inruilen bij de Dilbeekse handelaars die aangesloten zijn op de Dilbeek-app”, zegt Véronique De Buyst van Team Wonen & Ondernemen van de gemeente Dilbeek.

Goed voor het duurzaamheidsrapport

Op anderhalf uur tijd halen ze hier honderd volle zakken op. Voor hun inzet krijgen alle deelnemende bedrijven een certificaat, dat ze in hun ISG-rapportage kunnen opnemen.

“Dat is een soort van verslag waarin bedrijven hun duurzaamheidsinitiatieven kunnen vermelden. Ze zullen moeten rapporteren aan Europa over de duurzaamheidsinitiatieven die ze dat jaar hebben gepresteerd”, legt Kallergis nog uit.