Plantentuin Meise verwelkomt Groene Ark: nieuwe serrecomplex voor 10.000 bedreigde planten

De Groene Ark is één van de hoogtepunten uit het masterplan dat in 2014 is gestart. Op twaalf jaar tijd wordt 102 miljoen euro geïnvesteerd in de plantentuin. In de Groene Ark vind je maar liefst 10.000 verschillende plantensoorten. Eén daarvan is het geslacht van de Wolfsmelk. “Dat zijn vetplanten die in Afrika en Madagascar voorkomen. Door de klimaatverandering en ontginningen zijn ze met uitsterven bedreigd,” weet Marc Reynders, directeur ‘Collecties onder glas’.

Qua architectuur is de Groene Ark met tweeëntwintig kassen van 4, 6 of 10 meter hoog een hoogstandje. Geavanceerde technologie zorgt voor optimale omstandigheden voor elke plant. Naast de Groene Ark is er een nieuwe zadenbank van de plantentuin geplaatst. Daar worden miljoenen zaden bewaard.