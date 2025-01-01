Prima zomer voor wijnboeren in de regio: “Groot verschil met vorig jaar”

Vijftien enthousiaste plukkers oogsten de solaris-druif bij wijboer Bert. "Het is historisch vroeg dat we oogsten. Het vroegste dat we tot nu toe geoogst hebben is 31 augustus. Vandaag zijn we nog zo’n 5 dagen eerder. Alles wordt handmatig geplukt. Er gebeurt een eerste selectie bij de pluk zelf zodat alleen de beste druiven naar de pers gaan", legt Bert uit.

De plukkers zijn nog geen uur bezig en de eerste pers is al gevuld. "De pers wordt helemaal gevuld, dat betekent 800 liter ‘pers’", zegt Bert die in het voorjaar even zijn hart vasthield. "In het voorjaar was het even moeilijk omdat er een paar moeilijke nachten waren met lentenachtvorst. We zijn die goed doorgekomen. We hebben 2 nachten gestookt en vanaf dan hebben we een heel mooie lente gehad. Daarna volgde een heel mooie zomer, heel droog en dat is eigenlijk wat we nodig hebben: droog en veel zonlicht.”

Vorig jaar had Bert door het extreem natte weer een verlies van driekwart van zijn gewoonlijke omzet. Een groot verschil tegenover dit jaar. "Hoeveel precies ten opzichte van vorig jaar? Gigantisch meer, het is een heel mooi jaar. Kwantitatief en kwalitatief, de samenstelling van het sap, de zuren, de suikers, de pH… allemaal ideaal om de wijn te maken die we willen maken", lacht Bert.