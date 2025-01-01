Prima zomer voor wijnboeren in de regio

Prima zomer voor wijnboeren in de regio: “Groot verschil met vorig jaar”

Een droge en zonnige zomer. Wijnboeren uit onze regio hebben niets liever. Zo ook Bert De Laet van het Landakkershof in Steenokkerzeel. Vorig jaar nog had hij door het bijzonder natte weer een verlies van driekwart van zijn gewoonlijke omzet. Een groot verschil met de druivenoogst van dit jaar. Zo'n 15 plukkers kwamen helpen met de eerste oogst.

Vijftien enthousiaste plukkers oogsten de solaris-druif bij wijboer Bert. "Het is historisch vroeg dat we oogsten. Het vroegste dat we tot nu toe geoogst hebben is 31 augustus. Vandaag zijn we nog zo’n 5 dagen eerder. Alles wordt handmatig geplukt. Er gebeurt een eerste selectie bij de pluk zelf zodat alleen de beste druiven naar de pers gaan", legt Bert uit.

De plukkers zijn nog geen uur bezig en de eerste pers is al gevuld. "De pers wordt helemaal gevuld, dat betekent 800 liter ‘pers’", zegt Bert die in het voorjaar even zijn hart vasthield. "In het voorjaar was het even moeilijk omdat er een paar moeilijke nachten waren met lentenachtvorst. We zijn die goed doorgekomen. We hebben 2 nachten gestookt en vanaf dan hebben we een heel mooie lente gehad. Daarna volgde een heel mooie zomer, heel droog en dat is eigenlijk wat we nodig hebben: droog en veel zonlicht.”

Vorig jaar had Bert door het extreem natte weer een verlies van driekwart van zijn gewoonlijke omzet. Een groot verschil tegenover dit jaar. "Hoeveel precies ten opzichte van vorig jaar? Gigantisch meer, het is een heel mooi jaar. Kwantitatief en kwalitatief, de samenstelling van het sap, de zuren, de suikers, de pH… allemaal ideaal om de wijn te maken die we willen maken", lacht Bert.

Prima zomer voor wijnboeren in de regio

Meest bekeken

Cultuur
Groen

Asiatpark verwerkt invasieve Japanse duizendknoop tot gigantisch tentzeil op festivalsite

don 21 aug
Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem
Groen

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem: “Mooi, maar ook een boost voor de biodiversiteit”

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe: “Veiliger en ruimer”

Jeugd

KLJ Merchtem trotse organisator van Landjuweel: “Meer dan tien jaar op moeten wachten”

zon 24 aug
Norman Baert uit Asse wil B&B bouwen in romp van afgedankt passagiersvliegtuig
Samenleving

Norman Baert uit Asse wil B&B bouwen in romp van afgedankt passagiersvliegtuig: “Een jongensdroom”

din 26 aug

Meer nieuws uit de regio

Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer
Justitie

Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer: “Wij vragen nooit om geld, bankgegevens of pincodes”

din 12 aug
De tunnel in de Tervuursesteenweg onder de landingsbaan
Mobiliteit

Tunnel in Steenokkerzeel onder landingsbaan één nacht afgesloten voor onderhoudswerken

woe 6 aug
Wortels van Chiro Pechies Perk
Jeugd

Chiro Pechies Perk heeft kilo's wortelen te veel besteld: "Verkeerd geklikt"

zon 3 aug
Groen

Lage waterstanden in Noordrand: onttrekkingsverbod Barebeek en Hanswijkbeek

don 24 jul
Groen

Brabantse Golf Melsbroek groeit uit tot waardevolle biotoop: "Een belangrijke meerwaarde zijn voor de natuur"

don 24 jul