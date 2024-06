Stad Halle plaatst sensoren in vuilnisbakken: “Efficiënter en milieuvriendelijker”

De stad Halle wil de vuilnisbakken op straat efficiënter leegmaken. Tot nu toe werden de ledigingsrondes uitgestippeld op basis van een schatting. Door de vuilnisbakken uit te rusten met sensoren, kunnen de stadsdiensten voortaan heel precies opvolgen welke vuilnisbakken vol zijn en welke nog niet. “De rondes kunnen hierdoor beter ingepland worden, waardoor de vrachtwagens minder kilometers rijden. Bovendien worden volle vuilnisbakken sneller opgemerkt en dat betekent minder zwerfvuil en een schonere stad”, klink het bij de stad Halle.

De sensoren zitten op de onderkant van het deksel. “De sensoren die we gebruiken, meten heel nauwkeurig de afstand van de bovenkant van de vuilnisbak tot aan het afval”, legt Simon De Geyter van de firma Rebin uit. “Zo weten we precies hoe vol de vuilnisbak is. Omdat we de afmetingen van de vuilnisbak kennen, kunnen we eenvoudig berekenen hoeveel afval erin zit. Dit volume rekenen we dan om naar gewicht. Als je dus een hondenpoepzuil opent, kan je een sensor zien. Schrik niet, die sensor helpt de diensten van de stad om Halle proper te houden.”

De staf Halle wil het project een jaar testen. Zo verzamelt de stad informatie om verder te analyseren. Na enkele maanden volgen de eerste conclusies en kan de aanpak worden afgestemd volgens de cijfers.