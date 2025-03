Tuinliefhebbers, let op: "Maart kan alle richtingen uit"

De 'zaag in de pluim', een weerfenomeen met hoge maximum tempraturen overdag en vrieskou 's nachts, is verraderlijk voor te enthousiaste tuiniers. "Er is veel te doen, maar je moet natuurlijk nog oppassen omdat maart alle richtingen uit kan", zegt tuinier Mark Demesmaeker. "'Maart roert zijn staart,' zegt de volkswijsheid. Er zijn maartse buien en het kan nog flink vriezen ook, dus je moet wel oppassen."

Toch hoef je niet op je handen te blijven zitten. Lentebloeiers en bloembollen, blauwe druifjes en hyacinten daarmee kan je gerust aan de slag volgens Demesmaeker: "Je ziet meteen: de bijen komen uit hun winterslaap en hebben grote honger, op dit moment vinden ze weinig. Maar als je wat bloembollen in de tuin hebt, dat is een zegen voor die kleine beestjes. Die kunnen ook wel tegen enkele graden vorst."

Ook snoeiers en zaaiers kunnen hun hart ophalen. "Als je siergrassen staan hebt in de tuin, kan je die terugsnoeien tot een stoppel", zegt Demesmaeker. Eigenlijk is dit nu het ideale moment op bepaalde planten te zaaien: groenten en eenjarige bloemen. Je kan die in bakjes of in potjes voorzaaien. Koop zaai- en stekgrond, eventueel een klein serretje waar je die potjes dan kan in zetten. Zet ze op een vensterbank en laat ze rustig kiemen."