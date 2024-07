Verrassende vondst: nieuwe spinnensoort ontdekt langs de Ring rond Brussel

Vier jaar geleden werden langs de Ring rond Brussel 25 bodemvallen geplaatst. In één van de vallen zat een spinnensoort die nog niet eerder voorkwam in ons land. “De spin heeft tien witte vlekken op haar achterlijf. Zo hebben we ze herkend”, zegt Jorg Lambrechts van Natuurpunt. “Normaal komt de soort alleen in het zuiden van Europa voor in een warm klimaat. Het is mogelijk dat de spin vanzelf naar hier is gekomen, maar de mens kan er ook voor iets tussen zitten.”

Zo denkt Natuurpunt dat de spin – bewust of onbewust – meegereisd is vanuit warmere oorden. “We zien dat wel vaker. Het wegtransport brengt heel wat dieren met zich mee. Die vinden we dan langs de kant van de weg”, zegt Lambrechts. “Of we binnenkort een hele nieuwe spinnenpopulatie in België mogen verwachten valt nog af te wachten. Het is een soort die gedijt in drogen en warme gebieden, dus met een zomer als nu zal die zich hier niet succesvol vestigen.”