Verwaarloosde weekendvijver in Asse omgevormd tot groene parel: “Schakel tussen natuurgebieden”

Asse is een idyllische stukje groen rijker in de Kruisborrevallei door een verwaarloosde weekendvijver om te toveren in een poel die bruist van biodiversiteit. Regionaal Landschap Brabantse Kouters zet daar op in. “Weekendvijvers waren vroeger populair. Het waren vierkante bakken met rechte oevers. Mensen die in de stad woonden en die wilden genieten van het buitenleven, kwamen er een plonsje doen. Aan kikkers, libellen of onderwaterleven werd niet gedacht. Daar hebben we verandering in proberen te brengen”, zegt Patrick Endels van Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

Dokter Jos springt op de kar

Dokter Jos De Raedemaeker sprong mee op de kar. Hij kocht een stukje natuur met de bedoeling er - letterlijk - nieuw leven in te blazen. Hij klopte aan bij onder meer het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Natuurpunt. Die staken maar wat graag mee de handen uit de mouwen. “Ik denk dat het belangrijk is dat mijn voorbeeld navolging vindt. Ik denk dat ‘de privé’ een heel belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de natuur en de biodiversiteit in het algemeen”, zegt Jos.

Asse blij met initiatief

“Het is van groot belang voor de gemeente Asse dat private investeerders, zoals dokter Jos, mee investeren in de natuur. We zitten met onze historische Kruisborrekapel en hebben nu bijkomend daar een stukje extra natuur”, zegt Yoeri Vastersavendts, schepen voor Natuur.

Belangrijke schakel

“Op grotere schaal past de poel in de natuurverbinding tussen Boekfos en Putberg, Asbeek. Het vormt een mooie verbinding tussen al die groengebieden in de gemeente”, vult Endels aan.

De poel is een tastbaar resultaat van hoe private eigenaars - met grote én kleine initiatieven - kunnen bijdragen aan het versterken van de natuur. “In heel Vlaanderen staat de natuur onder druk. Onze generatie, die toch wel veel schuld treft, moet iets terugdoen zodat ook de volgende generaties in verbinding kunnen leven met de natuur”, sluit dokter Jos af.