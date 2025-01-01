Onttrekkingsverbod in het stroomgebied van de Mark

Vlaams-Brabant heft onttrekkingsverbod op: “Een voorzichtig herstel merkbaar”

De provincie Vlaams-Brabant heft het tijdelijk verbod op het onttrekken van water uit verschillende waterlopen op. Het verbod werd afgelopen zomer ingesteld door de droogte. “Dankzij de regenval van de afgelopen weken is er een voorzichtig herstel merkbaar”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Het onttrekkingsverbod afgelopen zomer was nodig omdat de toestand van diverse ecologisch kwetsbare waterlopen verslechterde en sommigen dreigden volledig droog te vallen. Dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben gehad voor de ecosystemen in en rond deze waterlopen. Maar op de meeste plaatsen worden opnieuw de drempelwaarden opnieuw gehaald.

“Het heeft even geduurd voor de regen zich vertaalde in hogere waterpeilen, maar gelukkig zien we nu herstel. Daarom kunnen we het tijdelijk captatieverbod opheffen. Ik heb altijd benadrukt dat zulke verboden enkel worden ingesteld waar dat echt nodig is, en nooit langer dan strikt noodzakelijk”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

De opheffing van het tijdelijk verbod gaat vandaag in. Het permanente verbod op wateronttrekking uit zeer kwetsbare waterlopen en grachten blijft het hele jaar door van kracht.

