Vlaanderen maakt 1,5 miljoen euro vrij om Denderregio beter te beschermen tegen wateroverlast

De projecten waar Vlaanderen geld voor vrijmaakt, zijn zogenaamde quick wins die werden opgenomen in ‘Ruimte voor Water’. Dat is het strategische plan dat de Dendervallei beter moet beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. De uitvoering ervan zou zo’n 20 jaar duren en 130 miljoen euro kosten. Onder meer het omzetten van industriezones langs de Dender in Roosdaal en Liedekerke naar natuurlijke overstromingsgebieden behoren tot de plannen.

Nu al wordt geld uitgetrokken voor kleinere projecten in onder meer Roosdaal en Opwijk. Die moeten ervoor zorgen dat het landschap er meer als een spons werkt. Daardoor wordt het water zo lang mogelijk op de flanken van de Dender vastgehouden en vloeit het minder snel richting de rivier. Per project is maximaal 240.000 euro voorzien, de werken moeten afgerond zijn voor het einde van 2029.