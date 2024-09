Renovatie voormalig vredegerecht in Grimbergen gaat van start: “Het wordt een plek voor de jeugd”

Naar aanleiding van de hervorming van de vredegerechten, sloot het Grimbergse vredegerecht zijn deuren in 2017. Twee jaar later, in 2019, voerde de gemeente dringende instandhoudingswerken uit, onder meer aan het dak. Het vredegerecht bevindt zich op de site van de Charleroyhoeve, centraal en rustig gelegen naast een natuurgebied, vlot toegankelijk, parkeerruimte voor fietsen en een ruim speelterrein. Straks moet het een plek worden voor de Grimbergse jeugd.

“Ik ben zeer tevreden dat we de werf nu kunnen opstarten. Het dossier zit al enige tijd in voorbereiding, we hebben intussen ook 200.000 euro aan subsidies kunnen binnenhalen voor dit project”, zegt schepen van Jeugd Jelle De Wilde. “De KSA zal als vaste gebruiker de bovenste benutten. Andere ruimtes zullen door andere verenigingen kunnen gehuurd worden, zoals de rest van de Charleroyhoeve vandaag. Er komt ook een lift zodat het gebouw voor iedereen toegankelijk wordt.”

De Charleroyhoeve is één van de 140 gebouwen die Grimbergen in bezit heeft. “Het is een historisch pand”, zegt schepen van Gebouwen Kirsten Hoefs. “Als voormalige abdijhoeve gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, is de hoeve geregistreerd als bouwkundig erfgoed. Het oorspronkelijke boerenhuis, links van de poort, dateert uit de 17de eeuw en deed jarenlang dienst als vredegerecht. Bij een brand in 1976 werden de bovenste verdieping en het dakgebinte volledig vernield, waarna een eerste renovatie volgde.”