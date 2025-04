Schuttersgilde Sint-Sebastiaan zoekt elke Paasmaandag een nieuwe koning(in): wie is de geluksvogel dit jaar?

Op Paasmaandag hoeft de boog niet altijd gespannen te staan, maar dat is bij de schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Sint-Pieters-Leeuw even anders. Zoals de traditie het wil, houden ze hier elk jaar op dezelfde dag de koningsschieting. Wie de hoofdvogel als eerste en enige afschiet, maarkt kans op de titel van koning of koningin of prins of prinses. "Het is goed kunnen mikken en goed kunnen kijken. We hebben geluk dat er geen wind is vandaag, dus wie kan mikken, heeft meer kans, aldus Stefaan Heylens, de aftredende koning van de schuttersgilde.

De Sint-Sebastiaansgilde is de oudste van Sint-Pieters-Leeuw en met zo'n 100 leden één van de grootste van België. Opvallend: veel jongeren doen er nog aan handboogschieten. De gilde zet dan ook actief in op het warmmaken van nieuwe generaties voor de sport. En: handboogschieten wordt binnen heel wat families van generatie op generatie doorgegeven, klinkt het. Dat geldt ook voor Pieter en Matthias Pické. De ene is voorzitter van de gilde, de tweede vandaag mogelijk een geluksvogel. Want Matthias schiet als eerste de hoofdvogel af. Vandaag koning worden, zou heel bijzonder zijn. Want 11 jaar geleden was Matthias al eens koning. "De hoofdvogel afschieten op de koningsschieting gebeurt mogelijk maar één of twee keer in je schutterscarrière. Ik schiet nu al 22 jaar, dus als ik hem nu een tweede keer zou winnen, zou dat heel leuk zijn."

Of Matthias slaagt in zijn opzet en voor de tweede keer koning wordt van de Sint-Sebastiaansgilde, zie je in ons nieuws.