Weyts investeert in Nederlands op school met hulp van vzw de Rand

Ben Weyts investeert in het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand. Dat staat al decennia onder druk, volgens het kabinet van de minister, onder meer door de instroom van nieuwe inwoners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de scholen in de Rand voelen dat de kennis van het Nederlands zowel bij leerlingen als bij ouders afneemt.

Het is vaak moeilijk voor scholen om een beleid uit te bouwen dat is afgestemd op het grote aantal leerlingen met een andere thuistaal. Daarom investeert minister Ben Weyts de komende twee schooljaren twee miljoen euro extra in de uitbouw van een versterkt taalbeleid. Vzw 'de Rand' gebruikt die middelen om scholen concrete handvaten te geven om hun beleid rond Nederlands te verbeteren. Een belangrijke ingreep is bijvoorbeeld om van elke leerkracht – en dus niet alleen de leerkracht Nederlands – een taalbewuste leerkracht te maken en om het Nederlands altijd en overal op de eerste plaats te zetten. Daarnaast zet vzw De Rand ook in op een actief ouderbeleid en op het gebruik van Nederlands buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld door ouders en leerlingen de weg naar het Nederlandstalige verenigingsleven te wijzen.

“Hoe meer Nederlands, hoe meer kansen”, zegt Weyts. “In onze streek hebben veel jongeren een andere thuistaal, maar het Nederlands is de taal die ons allemaal verbindt. Scholen spelen een belangrijke rol en daarom moeten we scholen ook de juiste ondersteuning bieden. Maar het is niet omdat we op school alles inzetten op Nederlands, dat het daarbij kan blijven. Ouders moeten evengoed kiezen voor de taal van hun toekomst. De inspanningen van onze leerkrachten dreigen voor niets te zijn als ouders zichzelf en hun kinderen buiten de schooluren helemaal afsluiten van het Nederlands”.

Het onderwijsproject van vzw 'de Rand' is nog jong, maar wel al een succes, laat de minister weten. Sinds 2022 kregen al 23 middelbare scholen en meer dan 200 leerkrachten uit de 19 Randgemeenten en Halle begeleiding. Op die manier bereikte vzw de Rand meer dan 15.000 leerlinge , waarvan 45 procent een andere thuistaal heeft en 40 procent recht op een studietoelage heeft. Er zijn nog minstens zeven scholen met interesse voor het project. Daarom krijgen alle scholen in februari een nieuwe kans om in te tekenen bij het project.