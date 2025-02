Een jaar zonder smartphone in Onze-Lieve-Vrouwinstituut Sint-Genesius-Rode

"Te extreem, maar ik snapte het wel", zegt zesdejaars Syrine Amghar wanneer we haar vragen hoe ze denkt over het smartphoneverbod. Een jaar geleden katapulteerde de directie van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut zijn leerlingen terug naar zo'n twintig jaar geleden, naar het tijdperk zonder smartphones, al had het voor de leerlingen even goed het stenen tijdperk kunnen zijn.

Het systeem waarmee de school smartphones op afstand wil houden, is wel ingenieus. "Elke leerling heeft een zakje, dat magnetisch sluit, waarin de smartphone tijdens de dag blijft zitten", zet Naike Huygelen. "Zo is de telefoon toch dichtbij, moeten ze zich geen zorgen maken dat de smartphone wordt gestolen, maar de leerlingen kunnen hem niet gebruiken."

"Een jaar geleden zijn we overgestapt op het Yondr-systeem", zegt Huygelen. "Leerlingen waren snel afgeleid. Dat zorgde voor concentratieproblemen en discussies met de leerkracht. Bovendien wilden we een veilige haven creeëren, waar leerlingen zich geen zorgen moeten maken of ze gefilmd of gefotografeerd worden." Huygelen is tevreden over de resulaten van het smartphoneverbod. Leerkrachten worden niet meer stiekem gefilmd en de cijfers over online pestgedrag zijn gedaald.

Syrine Amghar voelt zich toch wat betutteld. "Zesdejaars die tijdens de middag naar buiten gaan, mogen wel hun telefoon nemen", zegt Syrine. "Ik blijf binnen in een zaal die alleen voor de zesdejaarsleerlingen is, en ik mag mijn telefoon niet gebruiken." haar medeleerling Brieuc Detry kent wel enkele leerlingen die een neptelefoon in het hoesje laten opsluiten en hun eigenlijke telefoon in hun broekzak houden. "Maar ik niet, ik hou me aan de regels", zegt Brieuc.