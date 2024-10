Elf- en twaalfjarigen leren werken met hoogtewerker: Doedag in Londerzeel

Deze zesdejaars van basisschool ’t Sprinkhaantje uit Buggenhout verkennen ongekende hoogten. Veilig ingesnoerd en begeleid door expert-lesgevers gaan ze de lucht in. Af en toe mogen ze zelf eens aan de knoppen zitten van een hoogtewerker. Het is weer eens wat anders dan de hele dag in de klas zitten.

"Deze Doedag is eigenlijk het hoogtepunt van de Digitale Talentenmaanden waarbij leerlingen van het zesde leerjaar en schoolverlaters van het buitengewoon onderwijs kennismaken met verschillende beroepen uit verschillende sectoren," zegt Carine D’ haeseleer, Clustermanager Industrie VDAB, "in Vlaams-Brabant en Brussel zijn er vandaag 340 leerlingen die via de praktijk gaan ervaren wat bepaalde beroepen zijn via de workshops in onze VDAB-centra.”

Hoewel de leerlingen nog lang niet toe zijn aan de arbeidsmarkt, vind D'haeseleer: "hoe vroeger ze hun talenten kunnen ontdekken en uitwerken, hoe beter.”