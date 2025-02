Valentijn met bloemenverkoop op Campus Fenix in Grimbergen: “Zo kan iedereen mee op eindejaarsreis”

Op Campus Fenix in Grimbergen werken de vijfdejaars hard voor hun jaarlijkse rozenverkoop. Het is een Valentijnsactie die op de school al een tiental jaar bestaat. “We hebben met alle vijfdejaars rozen verkocht aan alle jaren in het school”, zegt Inssaf. “Leerlingen konden de rozen kopen om aan andere mensen te geven en wij zijn die nu aan het klaarmaken om die uit te delen in de klassen.”

De actie is ten voordele van de jaarlijkse schoolreis die het vijfde jaar maakt. Vandaag worden zo’n 550 rozen uitgedeeld, goed voor een opbrengst van 1.400 euro. “Leerlingen van gezinnen die het thuis minder breed hebben moeten minder betalen dankzij het geld dat we nu inzamelen met de rozenverkoop”, zegt Axelle. “Zo kan iedereen mee op eindejaarsreis.”

Één roosje kost zo’n tweeënhalve euro. Wie wil, kan een persoonlijke boodschap meegeven, maar dat hoeft niet. Het zorgt voor amusement tussen de leerlingen en mysterieuze zoektochten naar de schenker. “Ik heb vandaag ook een roos gekregen van een anoniem persoon en ik ga straks proberen uit te zoeken van wie het komt”, besluit Axelle.