3Wplus creëert nieuwe crèches in Asse, Dilbeek, Drogenbos en Vilvoorde

Vlaanderen stelt een gemiddelde van 44,3 plaatsen in de kinderopvang per 100 kinderen voorop, maar dat wordt in geen enkele van de 59 Vlaamse zorgregio’s gehaald. Ook niet in onze regio. Zo bengelt de zorgregio Vilvoorde helemaal achteraan met een gemiddelde van 32,55 plaatsen per 100 kinderen. De zorgregio’s Asse en Halle doen het met gemiddelden van 34,39 en 35,11 plaatsen per 100 kinderen niet veel beter. Om het tekort weg te werken investeert Vlaanderen in kinderopvang. Een deel van de koek gaat naar 3Wplus.

Kinderopvang 3Wplus creëert nu 119 nieuwe plaatsen. Drie bestaande crèches van 3Wplus in Strombeek-Bever en Diegem worden uitgebreid met 19 plaatsen.

In Asse komt er een nieuw kinderdagverblijf dat normaal gezien in september de deuren zal openen in een pand in de Nieuwstraat. Daar zijn 17 plaatsen voor baby’s en peuters. “Het gaat om een gebouw dat de gemeente al had klaargemaakt om twee onthaalouders in te laten werken, maar er werden geen kandidaten gevonden. Zo kwam het gemeentebestuur bij ons terecht,” aldus Nele Macharis van 3Wplus. De opening van de drie andere kinderdagverblijven is voorzien in 2025. In Vilvoorde komen er in één klap 41 plaatsen bij. “We willen er een kinderdagverblijf op een perceel van 400 vierkante meter in moderne containerunits binnen het project van de groene stadsbuurt 4 Fonteinen. Van projectontwikkelaar Matexi mogen we een braakliggende grond gebruiken aan een zeer lage prijs,” verduidelijkt Macharis. “Verder zullen we, onder voorbehoud van de goedkeuring van de concessieovereenkomst, de voormalige muziekschool van Groot-Bijgaarden omvormen tot een kinderdagverblijf voor 24 baby’s en peuters. Zowel het gemeentebestuur als ons maatwerkbedrijf zullen er renovatiewerken uitvoeren. Eind maart 2025 willen we er de deuren openen. Over de 18 plaatsen in Drogenbos zijn de gesprekken nog lopende.”