Groep INTRO Strombeek organiseert eerste voetbalwedstrijd voor 14 teams

Aan de eerste Groep INTRO Cup nemen 14 verschillende teams deel. De voetbalwedstrijd wordt georganiseerd door professionals én door de Strombeekse jongeren zelf. “We hebben hier gasten die bij het elitniveau shotten, maar op zondag ook aan minivoetbal doen. Dat is vrijblijvend, niet betalend en zo dus heel laagdrempelig,” legt Nick Isella van Groep INTRO uit. Zo’n tien jaar geleden kreeg de organisatie vanuit de gemeente de vraag om extra vrijetijdsaanbod te creëren voor jongeren die moeilijker de weg vinden naar het reguliere aanbod. Zo organiseert Groep INTRO meerdere activiteiten en nu dus ook voor het eerst een Cup.

Niet alleen het voetbal verbindt de jongeren, dat doet ook de Nederlandse taal. “We merken hier vooral in de Rand rond Brussel dat jongeren andere thuistalen hebben dan het Nederlands. In hun vrije tijd proberen we hen zo vaak mogelijk met het Nederlands in contact te brengen, omdat ze niet allemaal dezelfde thuistaal hebben die hen verbindt,” legt Ine Van Cauter, taalcoach bij Groep INTRO uit.

Om hun talenkennis te boosten, is er een zakwoordenboekje waarin voetbaltermen in het Nederlands worden uitgelegd. “Dat doen we met makkelijke woorden en met tekeningen. De jongeren merken zelf ook dat ze allemaal wel wat Nederlands kunnen en dat stimuleert hen om zo voor die verbindende taal te kiezen.”