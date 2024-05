Meer dan 700 leerlingen moedigen elkaar aan tijdens de eerste Swim-Run in het Pierebad

Een week na De Sportiefste School dagen de Grimbergse leerlingen opnieuw uit. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de schoolgaande jongeren de beweegnorm niet haalt. Die beweegnorm houdt in dat jeugd tussen 6 en 17 jaar een uur matig tot intensief moet sporten per dag. Niet enkel op school, maar ook in hun vrije tijd ontbreekt die beweging. Met de Swim-Run proberen LAGO Pierebad en de gemeente Grimbergen meer kinderen op een ludieke manier te laten kennismaken met sport in klasverband.

“Een gezonde geest in een gezond lichaam, het is een goed gekende spreuk, en die willen we ook in Grimbergen ten volle toepassen”, zegt schepen van Jeugd en Sport in Grimbergen. “Eerst trekken ze vier baantjes in het zwembad, overwinningen vervolgens een obstakelparcours en lopen daarna nog eens 800 meter langs de padelvelden, door het park van Strombeek-Bever en langs het voetbald.”

De Swim-Run werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd in Brugge, nu wordt het pilootproject uitgebreid naar andere vestigingen van LAGO. “We willen kinderen aanzetten tot beweging. Het gaat hier niet om het winnen van een wedstrijd, maar vooral om samen te bewegen en samen het plezier van bewegen te ervaren. We stimuleren extra de klassfeer en ploeggeest, want tijdens het zwemmen moeten ze hindernissen overwinnen en kunnen ze elkaar helpen”, zegt Gerrit Leemans, centrummanager van LAGO Pierebad in Grimbergen.