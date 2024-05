230 laatstejaarsstudenten bereiden zich voor op hun toekomst tijdens schoolverlatersdag

Veel laatstejaarsstudenten zitten met vragen. Wat moet ik doen zodra ik afstudeer? Hoe pak ik een sollicitatie aan? Is een hogeschool geschikt voor mij? Deze dag belicht thema's om studenten een voorsprong te bieden in hun verdere loopbaan.

Niels Jans, Netwerkmanager Onderwijs VDAB: “Het recente schoolverlatersrapport van VDAB toont aan dat jongeren snel werk vinden. Met de schoolverlatersdag willen we samen met de gemeenten een soepele overgang van het middelbaar onderwijs naar de arbeidsmarkt of andere mogelijkheden bereiken.”

Na het succes van de eerdere digitale schoolverlatersdagen en het stijgend aantal jongeren in de regio is er gekozen om een fysieke dag te organiseren in Machelen. Met meer dan 25% van de inwoners van Vilvoorde jonger dan 18 jaar, zetten de gemeenten in op ondersteuning.