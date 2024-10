Chiro Eversheim Plus voor jongeren met een beperking zoekt extra leiding: “We willen blijven inzetten op 1-op-1 begeleiding”

“Ons feestjaar werd afgesloten met een succesvol zomerkamp op de terreinen van Roosendael VZW in Sint-Katelijne-Waver”, zeggen hoofdleiders Loic De Pester en Julie Peeters. “Daar genoten de ‘plusjes’ met volle teugen van het avontuur, de activiteiten en vooral van de onderlinge vriendschap. Ook de bingo-avond eerder dit jaar was een succes en leverde brede steun op vanuit de lokale gemeenschap.”

“In de afgelopen tien jaar is Chiro Eversheim Plus uitgegroeid van een vijftal leden en ongeveer evenveel leiding, naar een groep van zo’n vijftiental leden met een even grote leidingsploeg. Sommige van de leden die nu nog in de Chiro zitten, waren er tien jaar geleden ook al bij. Bij de start van het nieuwe Chirojaar ziet de jeugdvereniging een toename in het aantal aanmeldingen van nieuwe leden.”

“Maar het aantal leiders of leidsters groeit niet even snel mee. Aangezien de jeugdbeweging werkt met een 1-op-1 begeleiding, zodat elk lid de aandacht en ondersteuning krijgt die hij of zij verdient, is Chiro Eversheim Plus op zoek naar extra leiders en leidsters om de unieke werking te kunnen blijven garanderen en om iedereen te kunnen blijven verwelkomen.”

“Wij zorgen voor de begeleiding van nieuwe leiding. Geïnteresseerde leiders of leidsters die willen bijdragen aan een warme en inclusieve omgeving, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de Chiro via hun sociale media of via mail chiroeversheimplus@gmail.com.