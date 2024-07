Vandaag is het de dag van de animator. Animatoren over heel Vlaanderen worden in de bloemetjes gezet. Dankzij hun engagement kunnen speelpleinen en vakantiekampen op volle toeren draaien. Dat engagement is voor duizenden jongeren meer dan een doorsnee vakantiejob. Ook op Speelplein Amajoe in Beersel. Ring ging daar langs met een lekkere taart!