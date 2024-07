Drukte bij de Uitleendienst Kampeermateriaal in Zaventem: "5.622 tenten worden meermaals uitgeleend"

Het is druk bij de Uitleendienst Kampeermateriaal in Zaventem. Vandaag komen er maar liefst 72 jeugdverenigingen langs om hun tenten op te halen. “De aanvragen daarvoor gebeurden al in februari,” legt coördinator Alain Degol uit. “De verdeling van de tenten verloopt vervolgens automatisch. Begin maart kregen de verenigingen te horen hoeveel tenten ze konden ontlenen.”

De ULDK heeft een voorraad van 5.622 tenten. Die worden meermaals per zomer uitgeleend. In het totaal komen dan ook 978 jeugdverenigingen materiaal ophalen. Eén van hen is Chiro Albatros uit Tollembeek. Zij trekken dit jaar met 180 leden op kamp en daarvoor zijn heel wat tenten nodig. Om die te vervoeren doen ze een beroep op de gemeente.

