Jeugdhuis Guuk zoekt nieuwe kernleden om werking draaiende te houden

Het gemeentebestuur van Pajottegem juicht het initiatief toe. Voorzitter van het JH Guuk Tibbe Jacbos benadrukt dat kernleden een pak meer verantwoordelijkheden krijgen dan gewone vrijwilligers, maar ook dat het je vaardigheden aanscherpt en goed staat op je CV.

Aankomende evenementen zijn onder andere een beursdrink op 22 maart, een pré-carnaval op 29 maart en een thema-avond op 18 april. Geïnteresseerden kunnen het jeugdhuis bezoeken of een berichtje sturen via de Facebook of Instagram -pagina.